Kur’ân’dan ilhamla 84 eser

"Mânânın Rengi" resim sergisi, İstanbul’da Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.

Kur'ân-ı Kerîm'in anlam dünyasını öğrencilerin bakış açılarıyla yorumlayan sergide, farklı ülkelerden 40 öğrencinin ayetler üzerine gerçekleştirdikleri tefekkür çalışmalarından oluşan 84 eser yer aldı. Serginin açılışında konuşan Acıbadem Okulları Genel Müdürü İdris Topçuoğlu, serginin yalnızca bir resim sergisi olmadığını, öğrencilerin Kur'ân ayetleri üzerinde tefekkür ederek düşüncelerini çizgiye, renge ve sanata dönüştürdükleri özel bir çalışma olduğunu söyledi. Sergi Küratörü Numan Noyan Küçük ise çalışmanın “sınırların ötesinden gelen bir kalbî ortaklığın tezahürü” olduğunu ifade etti. Sergi, 19 Haziran’a kadar ziyaret edilebilecek. AA

Okunma Sayısı: 201

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.