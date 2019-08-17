Trilyonluk fatura

OPEC’in “Arap Ekonomi Raporu” Körfez Savaşı yıkımının maliyetini Kuveyt için 160 milyar dolar, Irak için 190 milyar dolar olarak tahmin ediyor.

Irak’ın 1990 yılının Ağustos ayında Kuveyt’i işgal etmesi ile başlayan ve 1991 yılının Ocak ayının ortalarında Kuveyt’i kurtarılması ile sona eren Körfez Savaşı’nın üzerinden geçen 30 yıla rağmen çoğu Iraklı olmak üzere yaklaşık 100 bin kişinin vefat etmesine yol açan bu “beyhude” savaşın maliyeti konusunda henüz hiç kimse kesin tahminde bulunamadı.

Her ne kadar insan canı ve hayatı para ile ölçülemeyecek kadar değerli olsa da hesap dünyasında bu savaşın kayıplarının dolarlarca olduğu tahmin edilmektedir. Bu tahminler temel olarak; kısa bir süreliğine petrol fiyatlarında bir patlama gerçekleştiren, ama çok geçmeden varil fiyatının 22 doladan 17.80 dolara düşmesine sebep olan savaşın yol açtığı ekonomik kayıplar ile ilgilidir. Independentturkish’te yer alan habere göre, savaşın sona ermesinden 2003 yılında gerçekleşen, maliyeti ve etkileri trilyon dolarları aşan İkinci Körfez Savaşı’na kadar ki 10 yıldan fazla bir süre içerisinde bu savaşın etkilerini hissetmeyi sürdürdü.



Daha geniş etkiler

IMF’nin 1991 yılının sonlarında yayınlanan iç raporuna hızlı bir göz atıldığında ise Körfez Savaşı’nın daha geniş ve bir bütün olarak küresel ekonomiye yönelik etkileri dikkatimizi çekecektir. Nitekim savaş sebebiyle Dünya Kalkınma Göstergeleri’nin yüzde 3’ten yüzde 2’ye gerilediği görülmektedir. Bu konuda raporda tam olarak şöyle denmektedir: ”Ortadoğu ekonomileri, Irak’ın 2 Ağustos 1990’da Kuveyt’i işgali ile başlayan krizden şiddetli bir şekilde etkilenmiştir. Savaşın Irak ve Kuveyt de yol açtığı yıkım çok büyüktür. Kriz boyunca 2 ülkede de geniş bölgelerde ekonomik faaliyetler tamamen durmuştur. Türkiye, Mısır, Ürdün gibi diğer ülkeler de yabancı işçilerin tahvillerinin ve ihracat gelirlerinin durması dolayısıyla bu krizden oldukça etkilenmişlerdir.” Rapor bununla ilgili bölümünde ise Ortadoğu ülkelerinde ekonomik üretimin yüzde 1.5 oranında gerilediği ve en büyük daralmanın Ürdün, Irak ve Kuveyt’te yaşandığı sonucuna ulaşmaktadır.

Milyarlar ve trilyonlar

O dönemde Körfez Savaşı’nın doğrudan maliyetini tahmin eden güvenilir bir resmî Arap kaynağına göre maliyeti “620 milyar dolara” (dönemin döviz kuruna göre) ulaşmıştır. Çoğu uluslar arası kuruluş tarafından kabul edilen ve döviz kurunda yıllık ortalama % 2.29 oranında artış yaşandığını öngören tahminler göz önüne alındığında ise 2018 yılındaki döviz kuru ile bu miktar yaklaşık 1 trilyon 140 milyar dolara ulaşmaktadır. Bu tahminler; Arap Para Fonu, Arap Birliği ve OPEC tarafından 1991 yılında yayınlanan “Arap Ekonomi Raporu”na dayanmaktadır. Rapor detaylarında; petrol kuyuları, boru hatları, iletişim araçları, yollar, binalar ve fabrikaların savaş sebebiyle maruz kaldığı yıkımın maliyetini Kuveyt için 160 milyar dolar, Irak için 190 milyar dolar olarak tahmin etmektedir. Yine aynı rapor; Körfez ülkelerinin Kuveyt’in kurtarılması için 84 milyar dolar harcama yaptığına ve bunların büyük bir kısmını Suudi Arabistan’ın üstlendiğine de işaret etmektedir.