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23 TEMMUZ 2021 CUMA - YIL: 52

Trudeau: Kanada’da İslamofobiye yer yok

23 Temmuz 2021, Cuma 19:42
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, “Çok net olalım, Kanada’da İslamofobiye yer yok. Ancak bu nefret bir günde ortadan kaldırılabilecek bir şey de değil” dedi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau,  ülkesinde İslamofobiye yer olmadığını söyledi.

İslamofobi Ulusal Zirvesi, Trudeau hükümetindeki birçok bakan ile resmi kurumların yöneticileri, Müslümanlara ait sivil toplum kuruluşlarının ileri gelenleri ve toplumun değişik kesimlerinden katılımcılarla çevrim içi olarak gerçekleşti.

Başbakan Trudeau, burada yaptığı konuşmada, “Çok net olalım, Kanada’da İslamofobiye yer yok. Ancak bu nefret bir günde ortadan kaldırılabilecek bir şey de değil.” dedi.

İslamofobi Ulusal Zirvesi’nde Müslüman topluluk liderleri ve örgütleriyle görüştüklerini ve daha fazla ilerleme kaydettiklerini ifade eden Trudeau, şöyle devam etti:      

“Müslüman Kanadalıları korumak için harekete geçmeye devam edebileceğimiz somut yollar belirledik ve bu nefreti ne zaman ve nerede ortaya çıkarsa çıksın ortadan kaldırma taahhüdümüzü yeniden teyit ettik. Hükümet olarak camileri ve toplum merkezlerini korumak için yatırım yapıyoruz. Çevrim içi fanatizmi ve radikalizmi yıkıyor ve aşırı sağ nefret gruplarını yasaklıyoruz. Ülke çapında Müslüman Kanadalılarla birlikte herkesin hoş karşılandığı, güvendeve saygı duyulduğu bir Kanada inşa etmeye devam edeceğiz.”

Müslüman hayır kurumlarını bunaltmayın

Müslüman hayır kurumlarını denetimleri ile bunaltan Kanada Gelir İdaresi ile Kanada Gizli Servisi gibi kurumlara da çağrıda bulunan Trudeau, “Kanada Gelir Dairesi’nden güvenlik kurumlarına kadar devlet kurumları insanları desteklemeli, onları hedef almamalı.” diye konuştu.

Başta Müslümanlar olmak üzere her grup ve inançtan insanın, sokakta, alış veriş merkezlerinde ve halka açık her alanda güven içinde ve hürce yürüyebilmeleri gerektiğini hatırlatan Kanada Başbakanı Trudeau, bunun için gerekli adımları atmaya devam edeceklerini ifade etti. Trudeau, Kanadalıların görmek istedikleri bir ülke için mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.

AA

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