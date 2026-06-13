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LGS merkezi sınavı yapıldı - MEB soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını yayımladı

13 Haziran 2026, Cumartesi 17:07
Milli Eğitim Bakanlığınca ortaokul 8'inci sınıfta eğitim gören 1 milyondan fazla öğrenciye yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da sona erdi.

Merkezi sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçede 4 bin 244 okuldaki 64 bin 697 salonda, yurt dışında ise 8 ülkede, 11 sınav merkezindeki 40 salonda gerçekleştirildi.

Sınav 09.30'da başladı. Birinci oturumda, öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika cevaplama süresi verildi.

İkinci oturum ise saat 11.30'da başladı. Öğrenciler bu oturumda 80 dakikada matematik ve fen bilimlerinden 40 soruyu cevapladı. Sınavın saat 12.50'de sona ermesinin ardından merkezi sınavın iki oturumu da tamamlanmış oldu.

İki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde öğrenciler, okul bahçelerine çıkarak ihtiyaçlarını giderdi.

Oturumlar arasındaki dinlenme süresinde, öğrencilere kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve sudan oluşan beslenme paketi, velisi tarafından beslenme paketi talep edilmeyen öğrencilere ise su dağıtıldı.

MEB soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını yayımladı

Sınavın tamamlanmasının ardından Bakanlıkça soru kitapçıkları ve cevap anahtarları "www.meb.gov.tr" adresinden yayımlandı. Öğrenciler, sınav kitapçıklarını 15 Haziran Pazartesi günü sınava girdikleri okullardan teslim alabilecek.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

Sınav sonuçları, 10 Temmuz'da açıklanacak. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

Sınav sonuçlarıyla Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlatılacak.

Katılımın zorunlu olmadığı LGS merkezi sınavına girmeyen öğrencilerin liseleri ise yerel yerleştirmeyle belirlenecek.

LGS sınav süreci "Sınav Koordinasyon Merkezi"nden anlık takip edildi

Sınava ilişkin süreç, Bakanlıkça oluşturulan Sınav Koordinasyon Merkezi'nden anlık takip edildi.

Bakan Yardımcısı Yelkenci başkanlığında ilgili genel müdürler, daire başkanları ve milli eğitim uzmanlarının yer aldığı Sınav Koordinasyon Merkezi'nde, sınavın sevk ve idaresi ile ilgili süreç izlendi.

Bu kapsamda güvenlik kameralarından okullar ve sınıflardaki sınav süreci canlı takip edildi.

AA

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