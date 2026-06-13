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Ay yıldızlı kabirler

13 Haziran 2026, Cumartesi 17:49
Helsinki’deki tarihî mezarlık, üzerindeki Türkçe isimler ve Ay-Yıldızlı taşlarla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

19. yüzyılın başlarında Rus İmparatorluğu döneminde Finlandiya'ya yerleşen Tatar Türkleri tarafından kurulan mezarlıkta, mezar taşlarının üzerindeki Ay-Yıldız figürleri, Türkçe isimler ve Tatarca yazılar dikkat çekiyor. Finlandiya'nın başşehir Helsinki’de bulunan 156 yıllık mezarlık, İskandinavya’nın en eski Müslüman mezarlığı olarak bilinirken, tarihî özelliğiyle turistlerin de uğrak noktaları arasında yer alıyor. 

Tarihî Müslüman mezarlığı

Dünya Türk İş Konseyi Avrupa Komitesi üyesi Yakup Yılmaz, mezarlığın tarihçesini şöyle anlatıyor: "19. Yüzyıl’ın sonlarına doğru Tataristan’ın başşehri Kazan’ın kuzeybatısındaki Nijni Novgorod civarında yaşayan Tatar asıllı Müslümanlar, ticaret yapmak amacıyla Finlandiya topraklarına gelmeye başladı. Bunlardan bazılarının vefatı üzerine Helsinki’de 1870'te İskandinavya'nın ilk Müslüman mezarlığı tahsil edilmiş oldu." diye konuştu.

Mezarlığın turistlerin de ilgisini çektiğini vurgulayan Yılmaz, "Buradaki tüm mezarların üstünde ay yıldız, bazı mezarların üst kısımlarında ise kavuk şeklinde mermer taşları bulunuyor." dedi.

AA

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