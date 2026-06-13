5,4 milyon kişi zulümden kaçtı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (BMMYK) yayınladığı Küresel Eğilimler Raporu’na göre, 2025 yılında 5,4 milyon kişi savaş, şiddet ve zulüm nedeniyle başka ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

Raporda, geçen yıl 14,7 milyon yerinden edilmiş kişinin evlerine veya ülkelerine döndüğü, bunların 4,4 milyonunun mülteci, 10,3 milyonunun ise ülke içinde yerinden edilmiş kişilerden oluştuğu belirtildi. Afganistan, Sudan ve Suriye’de geri dönüşlerde dikkat çekici artış yaşandığı kaydedildi. Raporda, küresel mülteci sayısının 2025 yılında yüzde 3 azalarak 41,6 milyona gerilediği ifade edilirken, 9 milyon sığınma başvurusunun hâlâ sonuç beklediği bildirildi. Çatışma ve şiddet sebebiyle kendi ülkeleri içinde yerinden edilmiş kişi sayısının ise 68,7 milyona ulaştığı vurgulandı. BMMYK, son 10 yılda ilk kez küresel zorunlu yer değiştirmelerde düşüş görüldüğünü, ancak dünya nüfusunun yüzde 1,4’üne karşılık gelen her 70 kişiden birinin hâlen zorla yerinden edilmiş durumda olduğunu belirterek, sorunun ciddiyetini koruduğuna dikkat çekti. AA

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