Erdoğan’ı hedef alan küstahlığa ortak tepki

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Türkiye’yi hedef alan açıklamalarına, Türkiye’deki siyasîlerden peş peşe tepkiler geldi. İktidar ve muhalefet kanadı, İsrail’in Gazze’deki eylemlerini hatırlatarak İsrailli yetkilileri eleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Türkiye, masum sivillerin yanında olmaya devam edecek ve Netanyahu’nun işlediği suçlardan dolayı hesap vermesi için çaba harcamayı sürdürecektir” denildi. Türkiye’ye parmak sallamak haddinize değil İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın sosyal medya hesabından Erdoğan’ı “kâğıttan kaplan” olmakla suçlamasına muhalefet cephesinden de sert cevaplar geldi. Ekrem İmamoğlu, Katz’ın paylaşımına karşı, “Sana daha önce de söylemiştim: Demokrasiyi ve hukuku senin gibi elinde on binlerce masumun kanı olanlardan öğrenecek değilim. Hadi başka kapıya!” ifadelerini kullandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Katz’ın açıklamalarına sert tepki gösterdi. Yavaş, “Türkiye’ye, Türk milletine parmak sallamak sizin haddinize değildir. Önce işlediğiniz savaş suçlarının hesabını verin” dedi. Haber Merkezi

