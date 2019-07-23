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23 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

Trump döneminde işgal hız kazandı

23 Temmuz 2019, Salı 18:58
İsrailli insan hakları örgütü "Peace Now", Donald Trump'ın ABD Başkanlığı koltuğuna oturduğu 2017'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı düzensiz Yahudi yerleşim birimlerinin sayısında artış yaşandığını belirtti.

İsrail işgale, yıkıma, tahribata devam ediyor!

Peace Now'un raporunda, 2012'den bu yana Batı Şeria'nın farklı bölgelerine derme çatma barakalardan oluşan 32 yasa dışı düzensiz Yahudi yerleşim birimi kurulduğu kaydedildi.

Aşırı sağcı Yahudi yerleşimciler tarafından kurulan 32 düzensiz Yahudi yerleşim biriminin yarıdan fazlasının, Trump'ın Başkanlık koltuğuna oturduğu 2017'den sonra oluşturulduğu ifade edildi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın görevde olduğu 8 yıl boyunca Batı Şeria'da kurulan yasa dışı düzensiz Yahudi yerleşim birimi sayısı 14 iken, Trump'ın Başkanlık görevini yürüttüğü son 2,5 yılda bu sayının şimdiden 18'e ulaştığının altı çizildi.

Söz konusu yerleşim birimlerinin daha çok Filistinlilere ait tarım arazilerinin üzerine kurulduğu aktarılan raporda, açıklamaların aksine İsrail yönetiminin bu yerleri maddi olarak desteklediği belirtildi.

Raporda ayrıca, İsrail güçlerinin düzensiz Yahudi yerleşim birimleri kurularak Filistinlilere ait topraklara el konulmasına göz yumduğu ve bunun da Yahudi yerleşimcileri daha fazla düzensiz yasa dışı yerleşim birimi kurma noktasında cesaretlendirdiği vurgulandı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Bu yerleşim birimlerinden bazılarını baraka ve konteynerlerden oluşan düzensiz Yahudi yerleşim birimleri oluşturuyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

AA

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