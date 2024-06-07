Trump: İsrail kazanmalı ve işi bitirmeli

Eski ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in “Gazze’de savaşı kazanıp hızlıca işi bitirmesi gerektiğini” söyledi.

Fox News televizyonuna verdiği mülakatta, İsrail’in 7 Ekim’de yaşadıklarının unutulduğunu savunan Trump, bu saldırıların hatırlanması ve İsrail’in Amerikan siyasetinde “eskisi gibi” güçlü olması gerektiğini belirtti. Cumhuriyetçi siyasetçi, “İsrail (Gazze’de) bu işi bitirmeli, bu işi hızlıca ve güçlü şekilde bitirmeli ve yeniden hayata dönmeli çünkü çok uzun zaman sürdü. Onlar kazanmalı ve işi bitirmeli” dedi. Öte yandan Trump, İsrail lobisinin bundan 15 yıl önce Washington’daki en etkili lobi olduğunu ancak bugün bazı Demokrat isimler dolayısıyla eski gücünden uzakta kaldığını savundu. AA

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