Trump: Kim Jong Un dürüst biri

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore’nin Doğu Denizi’ne iki kısa menzilli füze fırlattığını duyurdu. Kuzey Kore’nin cumartesi günü fırlattığı balistik füzeler, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un haziran ayındaki buluşmasından bu yana 7. deneme oldu.

Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin, Güney Hamgyong eyaletinden iki balistik füze fırlattığı, 97 kilometre yüksekliğe ulaşan füzelerin 380 kilometre uçtuktan sonra Japonya ile Kore Yarımadası arasındaki Doğu Denizi'ne düştüğüne yer verildi.

Güvenlik uzmanları, Kuzey Kore’nin füze denemelerinin Washington ve Pyongyang arasındaki nükleer silah ve füze savunma programı müzakerelerini yokuşa sürdüğünü belirtiyor.

Trump: Biz kısa menzilli füze denemelerini yasaklamadık

ABD Devlet Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un dürüst olduğunu belirterek, "Kim, füze denemelerini seviyor, zaten biz de kısa menzilli füze denemelerini yasaklamadık." açıklamasını yaptı.

Öte yandan Güney Kore Ulusal Güvenlik Konseyi, füze denemelerini endişeyle karşıladıklarını vurgulayarak, Pyongyang yönetimine askeri gerginliği yükseltecek eylemlerden kaçınma çağrısında bulundu.

Uzmanlar Kuzey Kore'nin füze denemesini, ABD ile Güney Kore arasında 5-20 Ağustos tarihlerinde düzenlenen askeri tatbikata tepki olarak yaptığını düşünüyor.