Yaşlı nüfus borç batağında

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye’de 56 yaş üstü borçlu sayısının 2002’de 45 binden 2024 sonunda yaklaşık 3 milyona yükseldiğini açıkladı.

2025’in ilk 9 ayında yaşlıların 223 milyar TL kredi kullandığını, günlük borçlanmanın 826 milyon TL’ye ulaştığını belirten Gürer, nüfus artışına kıyasla borçlu yaşlı sayısındaki yükselişin çok daha hızlı olduğunu vurguladı. Gürer, Türkiye’de borçlu olan yaşlı nüfusun Ankara nüfusunun yarısına, Antalya ilimizin ise toplam nüfusundan fazlasına denk geldiğini ifade ederek, “AKP, 22 yılda bir stadyum dolusu borçlu yaşlıdan, koca bir şehir dolusu borçluya ülkeyi taşıdı” değerlendirmesinde bulundu. Mehmet Kara-Ankara

