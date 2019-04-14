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25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Trump’tan, Türkiye’ye yaptırım tehdidi

14 Nisan 2019, Pazar 16:47
Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi alacak olan Türkiye’ye yönelik NATO ve Washington’dan eleştirileri sürerken, ABD Dışişleri Bakanlığı danışmanlarından jeopolitik uzmanı Jogn Sitilides, “Başkan Trump Türkiye’yi ekonomik olarak cezalandıracağı konusunda çok kesin konuştu. Türkiye bu tür yaptırımları kaldırabilecek durumda değil. Resmî olarak resesyona girerse, ekonomiyi kurtarmak için IMF’den kredi almak zorunda kalabilir” dedi.

VOA Türkçe’nin haberine  göre, Sitilides, Rusya ve Türkiye yakınlaşmasını eleştirirken, Türkiye ile ABD ilişkilerindeki sorunlara dikkat çekti. Türkiye’nin S-400 almasına ABD’nin nasıl tepki vereceği sorusuna Sitilides şu cevabı verdi: “Gördüğüm daha çok Amerikan savunma endüstrisini de olumsuz etkileyecek bir durum. Şöyle ki, Trump yönetimi Türkiye’yle olan F-35 savaş uçakları anlaşmasını sona erdirme konusunda çok ciddî. Arizona’daki üsse üç adet F-35 gönderildi. Türk pilotlarının da eğitimi sürüyor. Ancak Türkiye’ye teslim edilmedi bu uçaklar. Ankara S-400 anlaşmasını hayata geçirirse teslim edileceklerini de sanmıyorum. F-35’lerin küresel tedarik zincirinde de sorunlar yaşanacak zira uçakların birçok parçasının ortak üretimi söz konusu. F-35 parçalarının Türkiye’de üretimi iptal edilirse bunun sonucunda dünyanın başka yerlerinde başka üretim merkezleri için arayış başlayacak, bu süreçte parça üretimleri de aksayacak ve malî kayıp yaşanacak.”

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  • Ali Tam

    14.4.2019 18:33:51

    Tehdit AHIRZAMANIN en etkili silahi saniliyor... Az bir iktidari, kudreti bulunan KÜLHANBEYI kesiliyor... Adina DEMOKRASI deyip ISTIBDAT uyguluyor... Dinsizin hakkindan imansiz gelirken... Hepsi de SÜBHANEHU VE TEALA olan ALLAHI unutuyor. GAFIL CAHILLER!

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