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1 ARALIK 2023 CUMA - YIL: 54

"Tüm gücümüzle saldırmaya devam edeceğiz"

01 Aralık 2023, Cuma 19:05
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "tüm güçleriyle" abluka altındaki Gazze Şeridi’ne saldırmayı sürdüreceklerini belirtti.

 

Netanyahu, İsrail ordusunun "insani ara"nın ardından Gazze’ye yönelik saldırılarına ilişkin X sosyal medya platformundan yazılı açıklama yaptı.

İsrail güçlerinin "Gazze’de ilerlediğini" aktaran Netanyahu, "Hamas’ın yok edilmesi, Gazze’deki esirlerin tamamının serbest bırakılması" başta olmak üzere tüm hedeflerine ulaşıncaya kadar "tüm güçleriyle" saldırılara devam edeceklerini ifade etti.

İsrail ordusu, 7 günlük "İnsani ara"nın ardından yeniden Gazze’ye saldırılara başlatmıştı.

Sabah başlayan saldırılarda şu ana kadar en az 109 Filistinli öldürüldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

AA

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