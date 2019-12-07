'Türkiye'nin deniz yetki alanlarını sınırlandırma girişimi yasa dışı'

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Libya'yla mutabakat muhtırası imzalayarak deniz yetki alanlarını sınırlandırma girişiminin yasa dışı olduğunu ve hukuki gücü bulunmadığını savundu.

Türkiye ile anlaşma yapan Libya'nın Atina büyükelçisini sınır dışı etme kararı alan Yunanistan, Ankara'ya tepkisini sürdürüyor. Yazılı açıklama yapan Yunan Dışişleri, Türkiye ile Trablus'taki Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin imzaladığı 'Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın' yasa dışı olduğunu ve hukuki gücü bulunmadığını belirtti. Bakanlık, "Anlaşma yoluyla deniz yetki alanlarını sınırlandırma girişiminin koordinatlarının yayınlanması, Uluslararası Deniz Hukuku ile Yunanistan ve diğer ülkelerin egemenlik haklarının ciddi şekilde ihlal edildiğini doğruluyor" dedi. Mutabakat muhtırasının Türkiye'nin ikili ve bölgesel düzeyde gerilim istediğini gösterdiğini kaydeden Yunan Dışişleri, bu girişimi kınadıklarını vurguladı.

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