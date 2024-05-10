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10 MAYIS 2024 CUMA - YIL: 55

Fiilî dua kavlî duadan öncedir

Süleyman KÖSMENE
10 Mayıs 2024, Cuma
Fikret Yükselten: “Depremler olmasın” diye dua edilir mi? Ayetlerde ve hadislerde korunma duası gördüm ama olmasın diye de dua var mı?”

Tekvini İşler Allah’ın Takdiridir

Depremler, afetler, şiddetli yağmurlar, şiddetli soğuklar, fırtınalar, hortumlar, yangınlar bize de çok zarar veren ve hasar bırakan, bazen canımızı, bazen malımızı elimizden alan afetlerdir. Afetlere karşı önlem alırız. Önlemlerimizle aslında dua yapmış oluruz. Buna fiili dua diyoruz. Bazen önlemlerimiz işe yarar ve bizi söz konusu musibetten korur. 

Bazen de işe yaramaz, bin önlem de alsanız musibet gelir ve sizi yakalar. Yapacak bir şey olmaz. 

Depremlere karşı en tesirli dua, fiili duadır. Yani evimizi barkımızı sağlam yapmaktır, sağlam yere yapmaktır. Malzemeden çalmamaktır. Hırsızlık yapmamaktır. Ahlaklı olmaktır. 

Ve Allah’ın takdirine teslim olmaktır. 

Allah’ım deprem olmasın diye dua olmaz. Olmayacak duaya âmin denmez. Çünkü deprem İlahî programda yer yüzünün bir programıdır. Bizim duamıza göre tekvini işler ayarlanacaksa bu kaos olur. Biz duamızla tekvini işlerin nasıl seyredeceği ile ilgili bir cümle bile kuramayız.  Yani güneş doğmasın diyemeyeceğimiz gibi, deprem olmasın da diyemeyiz.       

Depremden Korunma Duası

Ancak “deprem olmasın” demekten maksat, “deprem olursa ben zarar görmeyeyim, beni ve bizi koru” demek olursa bunun bir manası olur. Depremden korunmak için dua yapılır. 

Ancak kavli dualar için ön şart, fiili duanın yapılmış olmasıdır. Fili dua yapılmadan kavli duanın hiçbir tesiri olmaz. Ancak fiili dua yolları bitmişse o başka. Fiili dua yolları kapanmamışsa öncelik fiili duanındır. 

Fiili duamızı yapmış olmak şartıyla tavsiye edilen dualardan birini buraya alalım:

Allahümme inn’î e’ûzü bike minel-hedmi ve e’ûzü bike mine’t-tereddî, ve e’ûzü bike mine’l-ğarak ve’l-haraki ve’lherami ve e’ûzü bike en-yetehabbetanî’ş-şeytaanü ınde’l-mevti, ve e’ûzü bike en emûte fî sebiylike müdbiran ve e’ûzü bike en emûte lediyğan ve’l-ğammen.”

 “Allah’ım bina yıkıntısından ve uçuruma düşmekten sana sığınırım. Allah’ım boğulmaktan, yangından, yaşlılıktan sana sığınırım. Ölüm sırasında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yolundan ayrılarak ölmekten sana sığınırım. Zehirlenip ölmekten sana sığınırım. Üzüntü içinde ölmekten Sana sığınırım.”1      

Vaziyet-i Marziye Almak 

Bu dua metinden de anlaşılacağı gibi, sadece depremden korunmak için değil; uçurumlardan düşmekten, suda veya başka boğucu şeylerde boğulmaktan, yaşlılığın her sıkıntısından, zafiyetinden, hastalığından yangında veya ateşte yanmaktan, ölüm anında şeytanın iğva ve aldatmalarından, ölüm anında Allah’ın yolundan sırt çevirmekten, zehirlenerek ve ansızın ölümlerden ve üzüntü ve gam içinde ölmekten de Allah’a sığınmak için bu dua yapılır.

Fakat bunların hemen hepsi de tedbir alabileceğimiz alanlardır. Dolayısıyla bu duayı yapmak için hemen her alanda gereken tedbirleri almamız şarttır. Alamadığımız tedbir varsa o konuda yapacak bir şey yoktur.  

Gereken fiili tedbiri alırsak “Tedbir bizden takdir Allah’tan” deriz ve rahat ederiz. Buna Üstan hazretleri “Müsebbebi Cenâb-ı Haktan istemek için, bir vaziyet-i marziye almak”2 cümlesi ile ifade etmiştir. Alacağımız “vaziyet-i marziye” tedbirdir.

Dipnotlar:

1- Ebû Dâvud, Müsned., II, 92, nr. 1552

2- Sözler, s. 355

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