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9 MAYIS 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

BM: Gazze’ye yardım sokamıyoruz

09 Mayıs 2024, Perşembe 01:32
Birleşmiş Milletler (BM), Refah ve Kerem Ebu Salim sınır kapılarının kapanmasının ardından Gazze’ye insani yardım sokamadıklarını bildirdi.

Sahadaki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) yetkililerinden edindiği bilgileri aktaran Dujarric, İsrail ordusunun “tahliye emrinin” ardından 10 binlerce kişinin zorla yerinden edildiğini kaydetti. Söz konusu kişilerin son 7 ayda çok kez yerinden edildiğine dikkati çeken Dujarric, “Gazze’deki sivillerin temel ihtiyaçlarının karşılanması şart.” dedi. Dujarric, Gazze’den ayrılmak isteyenlere yeterli süre ve güvenli yol ile güvenli nihai istikamet sağlanması gerektiğinin altını çizdi. Refah ve Kerem Ebu Salim sınır kapılarının kapandığını anımsatan Dujarric, “Bu insani yardım sokamadığımız anlamına geliyor. 3 binden fazla akut gıdasızlıkla mücadele eden çocuğa ulaştırmamız gereken gıda malzemelerine de erişimimiz yok. Aynı zamanda yakıt da yok.” uyarısı yaptı.

AA

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