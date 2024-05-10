İslamiyet güneş gibidir üflemekle sönmez - ‘1400 sene’ sözü tepki çekti - Tavzih ve özür bekleniyor

CHP’Lİ BİR MİLLETVEKİLİNİN GEÇMİŞTE VE AKP DÖNEMİNDE YAPILAN ZULÜMLERİ “1400 YIL” İFADESİYLE GENELLEŞTİRMESİ TEPKİYLE KARŞILANDI.

İslâmiyet güneş gibidir, üflemekle sönmez ‘1400 sene’ sözü tepki çekti CHP Ankara Milletvekili Umut Aydoğan’ın “Ey zalimler, ister kaymakam olun ister vali, ister hakim olun ister savcı, ister vekil olun ister bakan, boşa çiğniyorsunuz yalan dünyayı. 1400 senedir yapıyorsunuz bunu” sözleri tepki çekti. Tavzih ve özür bekleniyor “Din adına” yapılan yanlışlar ifade edilirken “bütün bir İslam tarihini karalama” anlamına gelecek bir söylemin son derece yanlış olduğuna dikkat çekilerek, bir an önce “tavzih ve özür” yoluna gidilmesi gerektiği belirtiliyor.

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