Biden’ı oyla tehdit etti

İsrail’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail’in Refah’a kara saldırısına tepki göstermesinin ardından ABD’li Yahudilerin seçimlerde Biden ve Demokrat Parti’ye oy vermekte “tereddüt” edeceklerini öne sürdü.
Biden: Eğer Refah'a girerlerse İsrail'e silah göndermeyi durduracağım
İsrail devlet televizyonu KAN’a konuşan Erdan, Biden’ın, Refah’a geniş çaplı bir saldırıyla girmesi durumunda İsrail’e silah göndermeyi durduracağı yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.
Biden’ın açıklamasının “hayal kırıklığına neden olduğunu” ifade den Erdan, İsrail’e yönelik baskı oluşturulmasının sadece düşmanları memnun edeceğini savundu. Erdan, “(Biden) Başkana ve Demokrat Parti’ye oy veren birçok Yahudi Amerikalı var ve onlar şimdi tereddütlü” ifadelerini kullandı.
AA