Üçüncü ülkeler üzerinden devam ediyor mu?

Saadet-Gelecek Grup Başkanvekili Bülent Kaya, İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırımın üzerinden 7 ay geçtinkten sonra ticaretin sonlandırılmasını önemsediklerini belirterek, “Ama kamuoyunda yaygın olarak şöyle bir endişe ve şüphe var: Acaba üçüncü ülkeler üzerinden İsrail’le ticaret kaldığı yerden devam ediyor mu?” diye sordu.

Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, İsrail’le ticareti yasaklayan hükûmetin bu konuda oluşabilecek şüpheleri giderecek denetimleri mutlaka yapması gerektiğini ifade eden Kaya, “Bu konudaki kaygıları ve şüpheleri ortadan kaldırması lazım. Çünkü İsrail’e aracı bir ülkeye bir ticaret yapılıp sonra o aracı ülkeden tekrar İsrail’le ticaretin kaldığı yerden devam edeceğine dair ciddi endişeler konuşuluyor. Dolayısıyla, iktidarın ‘Yok böyle bir şey’ diyerek bunun üstünü örtmekten ziyade gerçekten olup olmadığına dair kamuoyunu tatmin edecek bir denetim ortaya koyması lazım çünkü biz benzeri yok saymaları daha önce de yaşadık, geldikleri süreç de bunları itiraf etmek zorunda kaldılar ama süreç uzadı” diye konuştu. Ankara - Mehmet Kara

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