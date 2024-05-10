Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etmeye çok yakın

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edebilir.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 35. haftayı en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider tamamladı. Galatasaray, ligin kalan bölümünde sırasıyla deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük, iç sahada Fenerbahçe ve dışarıda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise içeride Mondihome Kayserispor, deplasmanda Galatasaray, sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray, ligin 36. haftasında Fatih Karagümrük müsabakasıyla şampiyonluğunu garantileyebilir. Sarı-kırmızılı ekip, 12 Mayıs Pazar günü Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maçı kazanması durumunda, şampiyonluk için Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. Puan farkı korunarak veya kapanarak geçilmesi durumunda şampiyonluk heyecan son 2 haftaya taşınacak. O zaman da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 37. haftada RAMS Park'ta yapılacak derbi, düğümün çözülmesi için kritik önem kazanacak. Ligde 23. şampiyonlukla rakipsiz Galatasaray, 65 sezonu geride kalan Süper Lig'de 23 kez şampiyonluğa ulaştı. Ligde en fazla zafere ulaşan takım konumundaki sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin (19) 4 şampiyonluk önünde bulunuyor. Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren Galatasaray, bu sezonu da şampiyon tamamlaması durumunda 24. kez zafer turu atacak. "Cimbom"un beşinci yıldızı kazanmasına bir şampiyonluk kalacak. AA

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