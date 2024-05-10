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10 MAYIS 2024 CUMA - YIL: 55

Bu ketumluk niye?

Kâzım GÜLEÇYÜZ
10 Mayıs 2024, Cuma
Mayıs-2023 seçimlerinin senesi dolmak üzere.

O seçimlerden çıktığı açıklanan sonuçların bilhassa adalet ve demokrasi ümitleriyle sandığa gidip de umduğu netice çıkmayınca hayal kırıklığına uğrayan kitleleri sürüklediği karamsar ruh hali 31 Mart seçim sonuçlarıyla bir ölçüde aşıldı ve genel seçimlerde iktidar blokuna oy vermiş olanların bir kısmının da dahil olduğu büyük bir çoğunluk rahat bir nefes aldı.

Gerçi 31 Mart’taki seçimler yereldi ve bazı yerlerde yine itirazlara ve tartışmalara konu olan sonuçlarıyla birlikte geride kaldı; seçilenler mahallerinde görevlerine başladılar.

Ama ortaya çıkan tablonun genel siyaseti nasıl etkileyeceği merak konusu olmaya devam ediyor ve bu hususta henüz netleşmiş bir durumdan söz etmek mümkün değil.

Bu noktada CHP Genel Başkanının AKP ve MHP Genel Başkanlarıyla peş peşe yaptığı görüşmeler özellikle ilgi odağı oldu. Öncesinde bu partiler arasında yaşanan ve siyasetin genelini de olumsuz etkileyen gerilimin düşürülmesi açısından bu görüşmeler nasıl bir sonuç verecek; bekleyip göreceğiz.

Erdoğan’ın görüşmeden sonra kullandığı “siyasette yumuşama” tabiri için Özgür Özel “normalleşme” tabirini tercih ediyor.

Elbette ki gerilim siyasetlerinin son bulması ve ortamın normalleşmesi lazım, ama adına ister yumuşama, ister normalleşme denilsin; bahsedilen şeyin uygulamadaki yansımalarını görmek için özellikle iktidar politikalarının tamamen değişmesi gerekiyor.

Bilhassa tek adam rejiminin antidemokratik, dayatmacı ve denetimsiz yapı ve işleyişinden güç alıp alışkanlık haline getirilen hukuk ihlallerinin son bulması icap ediyor.

Bu arada Erdoğan ve Bahçeli ile yapılan görüşmelerde nelerin konuşulduğuna dair net açıklamalar yapılmaması ise zihinlerde soru işaretleri ve istifhamlar doğuruyor.

“Herşeyi konuştuk, dosyalar verdik, neticelerini süreç içinde muhataplarının ortaya koyacağı uygulamalarla göreceğiz” şeklindeki kapalı beyanlar ve kırık dökük kulis bilgileri bu istifhamları gidermek için yeterli olmuyor.

Dahası “Acaba kapalı kapılar ardında birtakım ‘Al gülüm ver gülüm’ pazarlıkları mı yapılıyor?” gibisinden şüphelerin doğmasına da yol açıyor. Bunlara meydan vermemek için bu anlamsız ketumiyetten vazgeçilmesi, içeride ne konuşulduysa dürüst ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılması isteniyor.

Açık rejim hedefine muhtevası milletten gizlenen esrarengiz görüşmelerle varılamaz.

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