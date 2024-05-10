"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 MAYIS 2024 CUMA - YIL: 55

Kurabiye canavarının diyabeti!

İbrahim Aktaşcı
10 Mayıs 2024, Cuma
Vaktiyle, memleketin birinde, ölüm döşeğindeki bir adam mutfaktan gelen güzel kokularla uyanır. Güç bela mutfağa kadar yürüyen adam, tezgahta o çok sevdiği çikolatalı kurabiyelerden görür.

Kurabiyelerden bir tane dahi yiyebilse ömrünün uzayacağını düşünen bu hasta adam, tepsiye elini uzattığı esnada, karısı adamın eline vurur ve ona şöyle der:

“Çek ellerini, o kurabiyeler cenaze için…”

Bugünkü yazımız kurabiye canavarları hakkında.

Bilinçli her vatandaştan; gerekirse hukuki destek ve danışmanlık alarak, olası hukuki riskleri ve ihtilafları önceden tahmin etmesi ve muhtemel zararlardan kendisini koruması beklenir.

Bu davranış, “hasta olmayayım diye” koruyucu hekime başvuran ve gerekli sağlık tedbirlerini önceden alan kişinin hassasiyetiyle benzerdir.

Peki vatandaş kendisini zarardan korurken devlet o sırada boş mu dursun?

Devlet, her türlü ihtilafı en aza indirmek için, kanunlara uygun düzenleyici idari işlemler tesis etmeli, nizamı kurmalı ve ihtilaflar adliyeye “düşmeden” bir tür filtreleme vazifesi görmeli.

Kanunlara ve idarenin düzenleyici işlemlerine rağmen konu mahkemeye intikal ederse de mahkeme parmağı keserken potansiyel suçluları kan tutmalı.

Peşrev buraya kadardı. Gelelim gerçeklere.

Maalesef yazılarımızı okuyan yetkililer, bizlere, “kaldır o elini klavyeden ve aç avucunu” diyorlar.

Üzülerek ifade ediyoruz ki hal-i hazırdaki Türkiye, büyük balığın küçük balığı yediği, yemesine devletçe müsaade edildiği bir deniz haline geldi.

Mesela, Türk Telekom bir müşterinin tarifesini, yüz megabit hız taahhüdüyle yeniliyor. “İnternetim yüz megabit hıza ulaşmıyor diye şikayet eden müşterisine, -paketi sattıktan sonra- “bulunduğunuz bölgede yüz megabite uygun alt yapı yok” cevabını veriyor.

GSM şirketleri, tarife fiyatlarını taahhüt bitmeden değiştirebiliyor ve vatandaş sürpriz faturalarla karşılaşıyor.

Bu GSM şirketleri, 6 Şubat depremlerinde altyapı yetersizliği sebebiyle iletişimi sağlamak vazifesini aksatan, bu kusurları sebebiyle enkaz altındaki binlerce insana ulaşılmasını engelleyen ve fakat bugüne kadar haklarında tek bir yaptırım uygulanmayan şirketler.

Antalya Limak Lara Hotel, web sitesinden rezervasyon yaptıran bir Türk vatandaşı müşterisinden, “milliyet farkı” adı altında 120 euro fazla ücret tahsil ediyor. Otele, ancak sosyal medyada tepki gösterilince ceza kesilebiliyor.

Zincir otellerdeki dövizle sözleşme yasağı ihlallerinden tutun da restoranlarda “servis ücreti” adı altında müşteriden fazla tahsil edilen ücretlere varana dek birçok usulsüzlük yapılıyor.

Paketli gıda sektöründeki çok sayıda firma, başka ülkelerde satışa sunduğu ürünlerin tam içeriğine ambalajda yer verirken, bu bilgilerin bir kısmı Türkiye’deki ambalajlarda gizleniyor ve beyan edilmiyor.

Bankalar, kanunu dolanıp, “şu bedelidir, bu bedelidir” diyerek müşterilerinden haksız kazanç elde ediyor.

Sigorta şirketleri, teknoloji firmaları, kargocular, kuryeler ve niceleri…

Büyük balığın küçük balığı yuttuğu çok sayıda örneği, bilhassa “Şikayet Var” isimli internet sitesinde yazılanları okuduğunuzda göreceksiniz.

Tıpkı hikayemizde olduğu gibi, devletimiz yani Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi kurumlar, hasta yatağındaki mağdur vatandaşa, çikolatalı kurabiye yedirip onu iyileştirmek yerine, “bu kurabiyeler cenaze için, git dava aç ve hakkını mahkemede ara” diyor.

Davalar ise yıllarca sürüyor. Vatandaş ne iyileşebiliyor ne de ruhunu teslim edebiliyor. Ya kurabiyeler bayatlıyor ya da canavarlar, vatandaşın kurabiyesini bir güzel mideye indiriyor.

Devlet, vatandaşını kurabiye canavarlarının insafına bırakınca, vatandaşa da canavarın diyabet olmasını beklemek düşüyor.

Okunma Sayısı: 256
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İslamiyet güneş gibidir üflemekle sönmez - ‘1400 sene’ sözü tepki çekti - Tavzih ve özür bekleniyor

    Gerçek bir ticari boykot mu, belli değil

    Üçüncü ülkeler üzerinden devam ediyor mu?

    Kamuda tasarruf lafta kaldı

    Üniversitelerde İsrail’e karşı alınan tavır dünya geneline yayılıyor

    İsrail’e yaptırım uygulansın

    Biden’ı oyla tehdit etti

    Öğretmenler bugün iş bırakacak

    Bayram ikramiyesi ile üç kilo et alınabiliyor

    AB yolunda daha hangi ülke bizi geçecek?

    Eğitim sendikalarından atama ve şiddet tepkisi

    Öğrencilerinden Cambridge yönetimine soru: Rusya'ya yaptığınız gibi İsrail'le ilişkileri neden kesmiyorsunuz?

    47 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

    Biden: Eğer Refah'a girerlerse İsrail'e silah göndermeyi durduracağım

    İzmir'de ilk Hac kafilesi dualarla 'Kutsal Topraklar'a uğurlandı - '7 yıldır bekliyorduk, rüyalarımıza giriyordu'

    ABD’ye çağrı üstüne çağrı

    50 bin hamile kadını etkileyecek

    En fazla mülteci Türkiye'de

    BM: Gazze’ye yardım sokamıyoruz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu ketumluk niye?
    Osman ZENGİN

    Abdulvahab Yiğit kardeşim…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    İslamiyet güneş gibidir üflemekle sönmez - ‘1400 sene’ sözü tepki çekti - Tavzih ve özür bekleniyor
    Genel

    AB yolunda daha hangi ülke bizi geçecek?
    Genel

    Üniversitelerde İsrail’e karşı alınan tavır dünya geneline yayılıyor
    İbrahim Aktaşcı

    Kurabiye canavarının diyabeti!
    Ali FERŞADOĞLU

    Erkeğe tiyatrocu karı elbisesi yakışır mı?
    Genel

    Öğretmenler bugün iş bırakacak
    Genel

    Biden’ı oyla tehdit etti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.