İsrail’e yaptırım uygulansın

Avrupa Parlamentosundan (AP) bir grup milletvekili, Avrupa Birliği’nden (AB), Gazze’nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatan İsrail’e yaptırım uygulamasını talep etti.

Fransız AP milletvekili Marina Mesure, X hesabından yaptığı paylaşımda, aralarında kendisinin de bulunduğu bir grup milletvekilinin AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’e mektup gönderdiğini belirtti. Milletvekillerinin Refah’taki son gelişmeler ve İsrail’e yaptırım uygulanmasının görüşülmesi amacıyla AB Konseyini acilen toplantıya çağırdığı mektupta, “İsrail’in Refah’taki işgalinin devam etmesi eşi benzeri görülmemiş insani sonuçlar doğuracaktır” uyarısı yapıldı. Von der Leyen’in “İsrail’in Refah’ı işgal etmesinin kabul edilemez olduğu ve böylesi bir durumda üye ülkelerle harekete geçileceği” ifadesinin hatırlatıldığı mektupta, AB Komisyonu Başkanı sözünü yerine getirmeye çağırıldı. AA

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