AKOM'dan İstanbul'a sağanak ve fırtına uyarısı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde hafta sonu sağanak ve pazar günü sabah saatlerine kadar fırtına beklendiğini duyurdu.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak özere yurdun büyük bölümü yeniden soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. İstanbul'da saat 18.00'dan itibaren aralıklı sağanak geçişleri bekleniyor. Pazar günü sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen yağışlı sistem nedeniyle rüzgarın aralıklarla fırtına şeklinde esmesi, beraberinde il genelinde yer yer kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanması öngörülüyor. Sıcaklıkların ise 14-18 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 14 Mayıs'a kadar mevsim normalleri civarı ila 2-4 derece altında, 15-25 Mayıs tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Batı bölgeleri için sağanak uyarısı Yurdun batı bölgelerinin bazı kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden itibaren İzmir ve Aydın'ın iç kesimleri, Uşak, Kütahya, Bursa, Bilecik, Düzce ve Bolu çevreleri ile Denizli'nin kuzey, Balıkesir'in güneydoğu, Sakarya'nın güney ve Eskişehir'in batı ilçelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. AA

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