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10 MAYIS 2024 CUMA - YIL: 55

Gerçek bir ticari boykot mu, belli değil

10 Mayıs 2024, Cuma 01:25
İsrail’in önde gelen gazetelerinden Haaretz’deki analizde “Erdoğan, Türkiye’deki popülist baskıları göğüslemek için bir tutum mu sergiliyor, yoksa bu gerçek ticari bir boykot mu? Bu henüz belli değil” denildi.

İsrail’in önde gelen gazetelerinden Haaretz, Türkiye’nin Tel Aviv yönetimiyle ticareti durdurmasını yazdı.

“Türkiye’nin ticari boykotu: İsrail ekonomisine ne kadar büyük bir darbe?” başlıklı analizde, Ankara’nın ticareti durdurma kararının, İsrail’in Refah operasyonuyla diğer ülkelere yayılabileceğinden endişelenildiğine dikkat çekildi. Independent Türkçe’nin haberine göre Meirav Arlosoroff imzalı yazıda, Türkiye’nin ticaret boykotunun İsrail açısından çok büyük zarara yol açmayacağı savunularak şu ifadelere yer verildi:  “İsrail için Türkiye nispeten küçük bir ticaret ortağı ve Türkiye’den ithal ettiğimiz neredeyse tüm ürünler başka yerlerde de mevcut. Bunların Türkiye’den alınmasının nedeni hem ürün hem de nakliye fiyatlarının görece düşük olması.”

Baskılara karşı alınan bir tutum mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halktan gördüğü baskıyla ticareti durdurma kararı aldığının öne sürüldüğü analizde şu yorumlar paylaşıldı: “Türkiye’nin İsrail’e uyguladığı bir önceki kısmi boykotun aslında pratikte karşılığı yoktu. Bu kısıtlama hamlesi uygulamadan ziyade bir beyan niteliğindeydi. Fakat ortaya çıkan belirsizlik ve kafa karışıklığı yine de ciddi zarar yarattı. Erdoğan, Türkiye’deki popülist baskıları göğüslemek için yine benzer şekilde beyanda kalan bir tutum mu sergiliyor, yoksa bu gerçek ticari bir boykot mu? Bu henüz belli değil.” İsrail’de bazı kesimlerin Ankara’nın hamlesini gerçekçi bulmadığı, diğerlerininse gelişmeleri endişeyle izlediği aktarıldı. Analizde, iki ülke arasındaki tüm ticari bağların bir anda koparılmasının “uluslararası ticaret normlarının çok ötesine geçtiği ve son derece tehlikeli bir psikolojik sınırı aşabileceği” değerlendirmesi de yapıldı.

Haber Merkezi

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Üçüncü ülkeler üzerinden devam ediyor mu?

Saadet-Gelecek Grup Başkanvekili Bülent Kaya, İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırımın üzerinden 7 ay geçtinkten sonra ticaretin sonlandırılmasını önemsediklerini belirterek, “Ama kamuoyunda yaygın olarak şöyle bir endişe ve şüphe var: Acaba üçüncü ülkeler üzerinden İsrail’le ticaret kaldığı yerden devam ediyor mu?” diye sordu. Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, İsrail’le ticareti yasaklayan hükûmetin bu konuda oluşabilecek şüpheleri giderecek denetimleri mutlaka yapması gerektiğini ifade eden Kaya, “Bu konudaki kaygıları ve şüpheleri ortadan kaldırması lazım. Çünkü İsrail’e aracı bir ülkeye bir ticaret yapılıp sonra o aracı ülkeden tekrar İsrail’le ticaretin kaldığı yerden devam edeceğine dair ciddi endişeler konuşuluyor. Dolayısıyla, iktidarın ‘Yok böyle bir şey’ diyerek bunun üstünü örtmekten ziyade gerçekten olup olmadığına dair kamuoyunu tatmin edecek bir denetim ortaya koyması lazım çünkü biz benzeri yok saymaları daha önce de yaşadık, geldikleri süreç de bunları itiraf etmek zorunda kaldılar ama süreç uzadı” diye konuştu.

Ankara - Mehmet Kara

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