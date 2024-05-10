Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emekli bayram ikramiyesi 2020 yılından günümüze altın ve döviz olarak değerlendirildiğinde de eridiğini söyledi.

HABER: SEDAT SERDAR

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2020 yılında Diyanet İşleri’nin vekalet ücretine göre kurbanlık koyun 975 TL olduğu dikkate alındığında o gün bayram ikramiyesi olan bir TL ile bir koyun alınabiliyordu. 3 bin TL olan bugünkü bayram ikramiyesi ile üç kilo et alınabiliyor” dedi.

2020 yılının 24-26 Mayıs tarihlerinde Ramazan Bayramı’nda ödenmeye başlayan emekli bayram ikramiyesinin kur artışları sonucu yıllar içinde eridiğini belirten Gürer, “2020 yılı Ramazan Bayramı’nda 1000 TL olan bayram ikramiyesi ile o günkü dolar kuru (1 dolar = 6.8 TL) üzerinden 147 dolar alınırken, bugünkü bayram ikramiye tutarı olan 3000 TL ile 93 dolar alınabiliyor. Emeklinin cebinden 54 dolar erimiş oldu. Bugünkü kurdan hesaplarsak, emeklinin 54 doları yani 1.738 TL’si kayboldu.” dedi. Emekli bayram ikramiyesinin dolar kuru karşısında değer kaybettiği gibi altın kuru karşısında da ciddi değer kaybettiğini belirten Gürer, “22 Mayıs 2020 tarihinde gram altın fiyatı 379,8 TL idi. O günkü kurla 1000 TL olan bayram ikramiyesi ile 2.6 gram altın alınabiliyordu. Bugün 3000 TL olan bayram ikramiyesi ile gram altının fiyatı 2399 TL’ye ulaştı ve 1,2 gram altın alınabiliyor.