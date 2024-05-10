10 Mayıs 2024, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Ortak koştukları şeylerin, ne onlara bir yardımda bulunmaya gücü yeter, ne de kendilerine bir yardımı dokunur.
A’raf Suresi: 192
HADİS:
Ne kötüdür o kul ki kabir ve orada çürümeyi unutur da bu dünyadaki asıl vazifesini kulak ardı edip oyalanır.
Camiü’s-Sağir, No: 1725
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