Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Ortak koştukları şeylerin, ne onlara bir yardımda bulunmaya gücü yeter, ne de kendilerine bir yardımı dokunur.

A’raf Suresi: 192

HADİS:

Ne kötüdür o kul ki kabir ve orada çürümeyi unutur da bu dünyadaki asıl vazifesini kulak ardı edip oyalanır.

Camiü’s-Sağir, No: 1725