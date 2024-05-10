Üniversitelerde İsrail’e karşı alınan tavır dünya geneline yayılıyor

Belçika’daki Brüksel Özgür Üniversitesi, iki İsrailli kurumun da katıldığı yapay zeka konulu bilimsel bir projeden ayrılma kararı aldığını duyurdu.

Öğrencilerinden Cambridge yönetimine soru: Rusya'ya yaptığınız gibi İsrail'le ilişkileri neden kesmiyorsunuz?

İsrail saldırdıkça eylemler yayılıyor Üniversite tarafından yapılan yazılı açıklamada, kararın, üniversitenin etik kurulundan gelen değerlendirmenin ardından alındığı aktarıldı. Açıklamada, son günlerde Gazze’de yaşanan gelişmeler sonrasında üniversitenin, İsrailli ortakların bulunduğu halihazırdaki tüm araştırma projelerini kapsamlı bir incelemeye tutmaya karar verdiği kaydedildi. İspanya’daki Barcelona Üniversitesi Senatosu, İsrail’in Gazze’deki soykırımını kınayarak, bu ülke ile akademik ilişkileri kesme yönünde bir önergeyi üniversite yönetim kuruluna sundu. Alınan kararda, gerek İspanya’da merkezi hükümetten gerekse Katalonya özerk yönetim hükümetinden “İsrail devleti ile kurumsal, ticari ve akademik tüm ilişkilerin kesilmesi, İsrail ile silah ticaretinin ve Filistin’in işgaline katkı sağlayan diğer tüm sektörlerdeki faaliyetlerin durdurulması” istendi. AA

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