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11 MAYIS 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

UCM'yi tehdit eden ABD ve İsrail'e tepkiler devam ediyor: 'Şok edici, üzüntü verici'

11 Mayıs 2024, Cumartesi 13:39
Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, Uluslararası Ceza Mahkemesini (UCM) tehdit eden ABD ve İsrail'e ilişkin olarak, "Kendilerini hukukun üstünlüğünün şampiyonları olarak gören ülkelerin, bağımsız ve tarafsız uluslararası bir mahkemeyi mesuliyetine engel olmak için sindirmeye çalıştığını görmek şok edici." ifadesini kullandı.

Netanyahu'yu tutuklama kararı çıkarmaması için ABD’li senatörler tarafından tehdit edilmiş

 

BM raportörleri, ABD ve İsrailli yetkililerin, İsrailli yöneticiler hakkında tutuklama kararı çıkaracağı iddia edilen UCM'nin yetkililerine ve aile üyelerine yönelik misilleme tehditlerine ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

ABD ve İsrailli yetkililerin, tutuklama kararını durdurmak amacıyla UCM'ye yönelik tehdit açıklamaları karşısında dehşete düşüldüğü belirtilen açıklamada, söz konusu ifadelerin "cezasızlık kültürünü" teşvik ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Dünyanın Gazze'de akan korkunç kanı durdurmak ve 7 Ekim'den bu yana hukuka aykırı şekilde öldürülen, yaralanan, travmaya uğrayan ya da rehin alınan kişiler için adalet aramak amacıyla birleşmesi gereken bir dönemde, devlet yetkililerinin uluslararası adalet arayışında olan bir Mahkeme'ye karşı misilleme tehdidinde bulunduğunu görmek üzüntü verici." ifadesine yer verildi.

UCM'yi tehdit eden ülkelere değinilen açıklamada, "Kendilerini hukukun üstünlüğünün şampiyonları olarak gören ülkelerin, bağımsız ve tarafsız uluslararası bir mahkemeyi mesuliyetine engel olmak için sindirmeye çalıştığını görmek şok edici." değerlendirmesinde bulunuldu.

UCM çalışanlarına yönelik tehditlerin insan hakları normlarını ve ifade özgürlüğünü ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, tüm devletlere Mahkeme'nin bağımsızlığına saygı gösterme ve Mahkeme bünyesinde çalışanların bağımsızlığını ve tarafsızlığını koruma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, UCM'nin, Gazze ve Batı Şeria da dahil olmak üzere Filistin'deki soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar gibi ağır uluslararası suçları soruşturma yetkisine sahip olduğu belirtildi.

UCM'nin oynadığı rolün "her zamankinden daha önemli" olduğu aktarılan açıklamada, "Mahkeme'nin ve Başsavcısı'nın (Kerim Han) çalışmalarını engellemek, sadece işgal altındaki Filistin topraklarında hesap verebilirlik açısından değil, bir bütün olarak uluslararası adalet açısından da zararlı olacaktır." görüşü paylaşıldı.

UCM'nin, "üst düzey yetkililer hakkında tutuklama kararı vereceği" iddiası

UCM'nin, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dahil üst düzey yetkililer hakkında muhtemel tutuklama kararı vereceği iddia edilmişti.

Uluslararası medyada, ABD'nin, İsrailli yetkililer hakkında tutuklama kararının çıkmaması için UCM'nin üst düzey yetkilileriyle temasta bulunduğuna dair haberler yer almış, bu iddialar üzerine UCM'den "Kararları etkilemeye son verin." çağrısı yapılmıştı.

Bir grup ABD'li Cumhuriyetçi senatör ise Han'ı, kararı çıkarmaması konusunda uyararak, "ağır yaptırımlarla" tehdit etmişti.

AA

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