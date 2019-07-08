Ukrayna Devlet Başkanından Putin'e görüşme teklifi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Belarus’un başkenti Minsk’te görüşme yapmayı teklif etti.

Zelenskiy, Putin’e Minsk’te görüşmeyi teklif ederek "(Belarus lideri)Aleksandr Grigoryeviç Lukaşenko’nun bizi memnuniyetle kabul edeceğini düşünüyorum" dedi. Zelenskiy, zirvede ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de yer alması gerektiğini kaydetti ve "Konuşmamız gerekiyor mu? Gerekiyor. Gelin Kırım’ın kime ait olduğunu, Donbass’ta kimin olmadığını konuşalım" ifadelerini kullandı.

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