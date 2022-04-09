"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 NİSAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Ukrayna: Rus ordusu 19 bin 100 asker kaybetti

09 Nisan 2022, Cumartesi 11:47
Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 19 bin 100 asker, 151 uçak, 136 helikopter ve 705 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-9 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 19 bin 100 asker öldürüldü, Ruslara ait 151 uçak, 136 helikopter, 705 tank, 1895 zırhlı araç, 335 top, 108 roketatar sistemi ve 55 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri, 1363 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 112 insansız hava aracını da kaybetti.​​​

AA

Etiketler: Ukrayna, Rus ordusu
Okunma Sayısı: 237
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: İlk 500'de Türkiye'den üniversite yok

    Bu yılki hac kontenjanı açıklandı

    Ukrayna: Rus ordusu 19 bin 100 asker kaybetti

    Salgınla birlikte İstanbul'da hava kirliliği azaldı

    Türkiye'nin ilk elektrikli ticari aracı hattan indirildi

    AB, Rusya yaptırım listesine 217 kişi ve 18 kuruluşu daha ekledi

    'Hayal kırıklığına uğradım'

    'Mahya Sergisi' ziyaretçilerini bekliyor

    Fransa'da gündem cumhurbaşkanı seçimi: 12 aday yarışıyor

    Sivil tahliyeye Rus füzesi

    Ortak aklın hâkim olduğu bir sistem getiriyoruz

    BM: Buça’da durum korkunç

    Ortak paydaları olgunlaştırıyoruz

    Ukrayna'da Kramatorsk garına düzenlenen saldırıda ölü sayısı 50'ye yükseldi

    Emekliler: Açlık sınırında değil ölüm sınırındayız

    Son 24 saatte 7 bin 120 vaka gözlemlendi, 31 kişi vefat etti

    Enflasyonun sebebi hükümetin ekonomi politikası

    Esnaf kredi borcunu krediyle ödüyor

    Yakında et ve süt sıkıntısı yaşanabilir

    Yassıada projesi iflas etti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zübeyir Gündüzalp’ten ibretli güncel notlar
    Ahmet BATTAL

    Böyle delille böyle adalet
    Genel

    'Hayal kırıklığına uğradım'
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Bir tablo her şeyi anlatır
    Ali FERŞADOĞLU

    “En kalabalık yemek sofrası” rekoru kimde?
    Risale-i Nur'dan

    Oruç, nefsin firavunluk cephesine darbe vurur
    Cevher İLHAN

    Günde 51 milyon dolar faiz ödeniyor!
    Cenk ÇALIK

    100 şehit sevabı kazanmak için
    Sebahattin YAŞAR

    Gençler Risale-i Nur sohbetlerine nasıl gelir? (3)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.