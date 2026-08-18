Sumud aktivistleri serbest bırakılsın

Tunus’ta “Sumud Filosu” ile bağlantılı 4 aktivistin yaklaşık 5 aydır tutuklu bulunmasına aileleri tepki gösterdi. Aileler, tutukluluk şartlarının aktivistlerin sağlık ve psikolojik durumlarını olumsuz etkilediğini belirterek serbest bırakılmaları ve suçlamaların düşürülmesi çağrısında bulundu.

Tunus yargısı 16 Mart’ta, şüpheli malî akışlar ve kara para aklama soruşturması kapsamında filonun yürütme kurulundan 7 kişi hakkında tutuklama kararı vermişti. Bunlardan 3’ü daha sonra serbest bırakılırken 4 aktivistin tutukluluğu sürüyor. AA

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