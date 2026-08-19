Sınırda bekletilen konvoy dönüyor

Bosna Hersek’in Srebrenitsa şehrinden Filistin’e ulaşmak amacıyla yola çıkan Filistin Konvoyu, Irak’ın İbrahim Halil Sınır Kapısı’nda 6 gün bekletildikten sonra geri dönüş kararı aldı.

Konvoy sözcüsü Dr. Hüseyin Durmaz, “İbrahim Halil Sınır Kapısı’na geçemeden konvoyumuz tampon bölgede durduruldu. 6 gündür orada eylemler yapıyoruz, sesimizi duyurmaya ve kapıyı açtırmaya çalışıyoruz ama bugün itibarıyla tampon bölgedeki eylemimizi, saha eylemlerini sonlandırıp süreci hukukî ve dijital boyutta devam ettirmek üzere bir adım attık.” dedi. Aktivistlerden Çağdaş Güngör de konvoya İstanbul’dan katıldığını belirterek, “Tüm resmî ve yasal yollar denendi. Günlerce bizi kapıda tuttular. Bugün konvoyumuzu bitiriyoruz. Eylemimizi bitirme değil, bir sonraki eyleme kadar bırakma kararı aldık.” diye konuştu. Öte yandan aktivistlerin Habur Sınır Kapısı’ndan gruplar halinde Türkiye’ye geçiş yaptığı görüldü. AA

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