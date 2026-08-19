Sıra Umman’a mı geldi?

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı’ndaki gemi geçişlerine ilişkin yürütülen görüşmelerin Washington-Tahran müzakerelerinin “önüne çıkması” halinde Umman’ı bombalamakla tehdit etti.

Trump ayrıca Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, İran ile yürütülen görüşmelerde temel hedefinin değişmediğini belirterek, “Bir numaralı hedef, İran’ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olamamasıdır ve her zaman da bu olacaktır” ifadelerini kullandı. Trump’ın açıklaması, İran’ın Umman ile Hürmüz Boğazı’ndan ticari gemilerin geçişinin düzenlenmesine ilişkin anlaşmaya varıldığını duyurmasının ardından geldi. Ankara - Anka

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