‘Ülkelerine dönen Suriyeliler işkence gördü’

Uluslararası Af Örgütü, Suriye’deki iç savaştan kaçarak başka ülkelere sığınan Suriyeliler’in ülkelerine geri döndükten sonra gözaltına aldığını ve cinsel şiddet de dahil olmak üzere işkenceye maruz bırakıldığını açıkladı.

Türkiye de dahil birçok ülke, iç savaştan kaçan Suriyeliler’in durumunu tartışırken Uluslararası Af Örgütü, ülkelerine dönen Suriyeli mültecilerle ilgili “Eceline gidiyorsun” başlığıyla, dikkat çekici bir rapor hazırladı. Örgüt, raporda, Suriyeli istihbarat yetkililerinin ülkeye geri dönen 13’ü çocuk 66 kişiye karşı korkunç insanlık suçları işlediğini belgelediklerini açıkladı. VOA Türkçe’nin haberine göre Uluslararası Af Örgütü, Suriyeli yetkililerin ülkeyi terk edenlere yaptığı ‘dönün’ çağrısına dikkat çekerek, Suriye’nin hiçbir yerinin dönüş için güvenli olmadığının altını çizdi.

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