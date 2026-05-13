"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Kürt’ün Türk’e, Türk’ün Kürt’e ihtiyacı var

13 Mayıs 2026, Çarşamba 14:39
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır’da düzenlenen Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumu’na gönderdiği mesajda, siyasetteki ‘çözüm’ tartışmalarına değindi.

Kalıcı barış için inisiyatif alma konusunda sırasını beklemeyeceğini belirten Özel, ‘ortak kader’ vurgusu yaparak “Kendi çevresinden başka Türkiye’de kimseye nefes aldırmayan bu iktidarı değiştirmeye kararlıyız. Bunun için Kürdün Türk’e, Türk’ün Kürt’e ihtiyacı var. Daha iyi bir geleceği mümkün kılmak için, birbirimizin yarasını kendi yaramız bilmeye ihtiyacımız var. Bunun için elimizi taşın altına koymaktan geri durmayacağız. Çünkü bu ülkenin bütün çocukları, gençleri, kadınları, Kürdü, Türkü, tüm yurttaşları, korkmadan yaşayacağı, umutla büyüyeceği bir Türkiye’yi hak ediyor” dedi.

Diyarbakır - Anka

  • Toygar

    13.05.2026 15:03:31

    Emin ol ki, memleketin de size ihtiyacı YOK!... Böyle muhalefet düşman başına. Daha iktidara gelmeden, gitmesi beklenenleri aratacağınızı gösterdiniz, her daim!... Hiç mi memlekete hizmetiniz olmayacak anlamıyorum! Bir Mansur Yavaş var, o da ne yapsa bilemedi zaten!...

