Kürt’ün Türk’e, Türk’ün Kürt’e ihtiyacı var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır’da düzenlenen Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumu’na gönderdiği mesajda, siyasetteki ‘çözüm’ tartışmalarına değindi.

Kalıcı barış için inisiyatif alma konusunda sırasını beklemeyeceğini belirten Özel, ‘ortak kader’ vurgusu yaparak “Kendi çevresinden başka Türkiye’de kimseye nefes aldırmayan bu iktidarı değiştirmeye kararlıyız. Bunun için Kürdün Türk’e, Türk’ün Kürt’e ihtiyacı var. Daha iyi bir geleceği mümkün kılmak için, birbirimizin yarasını kendi yaramız bilmeye ihtiyacımız var. Bunun için elimizi taşın altına koymaktan geri durmayacağız. Çünkü bu ülkenin bütün çocukları, gençleri, kadınları, Kürdü, Türkü, tüm yurttaşları, korkmadan yaşayacağı, umutla büyüyeceği bir Türkiye’yi hak ediyor” dedi. Diyarbakır - Anka

