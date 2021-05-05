Uygur çocuklar ailelerinden koparılıyor

Çin’in, Doğu Türkistan’da uyguladığı asimilasyon politikaları Çocuk Vakfı’nın hazırladığı çarpıcı rapora da yansıdı.

Çin hükümetinin inkâr ettiği ‘toplama kamp’larında 3 milyona yakın Uygur Türkü’nün olduğunun belirtildiği raporda özellikle çocukların uğradığı zulüm anlatıldı: Yetişkinler politik eğitim ve endoktrinasyon kamplarında tutsak edilirken çocuklar da devlete bağlı yurtlarda alıkonulmaktadır. Çin hükümetinin ‘aileden kopuş’u bir politika olarak benimsediği anlaşılmaktadır. Raporda ‘toplama kampları’nda kalan Uygur Türklerinin sayısının 3 milyonu bulduğu vurgulandı: “Doğu Türkistan’da gündelik hayat üzerindeki kontrol ve baskı özellikle Uygurlar, Kazaklar ve diğer azınlıkları etkilemekte ve bu uygulamalar ayrımcılığa karşı uluslararası hukukun getirdiği yasaklamaları ihlâl etmektedir. Doğu Türkistan’da uluslar arası medyanın ilgisi özellikle politik eğitim kampları’na odaklanmış görünmektedir.

ÇOCUKLARLA İLGİLİ VERİYE ULAŞMAK İMKÂNSIZ

Toplama kamplarında tutulan yetişkinlere dair bilgilerin çok kısıtlı olduğunun belirtildiği raporda, çocuklar için ayrı bir parantez de açılmış. Raporda şu ifadelere yer verildi: “Kamplarda tutsak olarak bulunan yetişkinlere dair bilgi ve veriye ulaşım son derece zorken çocuklara dair bilgi ve veriye ulaşım neredeyse imkânsızdır. Yetişkinlerin tutuklanmasının aileler üzerinde yıkıcı etkileri olduğu açıktır. Kamplara gönde- rilen ebeveynlerin çocukları genellikle devlet yurtlarında kalmaya zorlanmaktadır. Raporda, “Human Rights Watch’un (2019) ülke dışında yaşayan ve çocuklarıyla irtibatı yitiren ebeveynlerle yaptığı mülâkatlara göre, Çin Hükümeti çocukları aile rızası olmaksızın devlet kurumlarına yerleştirmiştir ve ailelerin çocuklarıyla irtibatını koparmıştır” denildi.