Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Federal Meclis'teki 2027 bütçe görüşmelerinde Rusya'nın Ukrayna'nın ötesinde hedefler güttüğünü belirterek Avrupa'nın güvenlik ve rekabet edebilirlik harcamalarına odaklanması gerektiğini vurguladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Federal Meclis’te (Bundestag) düzenlenen 2027 yılı bütçe görüşmelerinde dış politika, güvenlik ve mali disipline dair önemli mesajlar verdi. Hükümetin Ukrayna’ya yönelik askeri ve mali desteğine gelen eleştirileri cevaplayan Merz, Moskova’nın nihai hedefinin yalnızca Ukrayna ile sınırlı olmadığını ifade etti.

Rusya’ya sınırlarını göstereceğiz

Rusya’nın Baltık bölgesinden Polonya’ya, Karadeniz’den uzaya kadar pek çok alanda gerilimi tırmandırdığına dikkat çeken Merz, Moskova'nın Almanya içinde dahi can kayıplarını göze alacak adımlar attığını savundu. Ukrayna’ya verilen desteğin doğrudan Almanya'nın özgürlüğüyle ilgili olduğunu belirten Merz, şu ifadeleri kullandı: "Rusya ne istediğini gayet iyi biliyor ve Ukrayna’dan çok daha fazlasını istiyor. Bunu kavramayanlar ya bu dünyayı anlamıyor ya da ülkemizin özgürlüğü ve açıklığı konusunda başka hedefler güdüyor. Avrupalılar olarak Rusya’ya sınırlarını göstereceğiz. Bunu yapacağız ve yapmak zorundayız."

Berlin’de 19 Kasım’da gerçekleştirilen "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısına da değinen Başbakan Merz, Avrupalı müttefiklerin sergilediği güçlü birliğin ABD'li katılımcıları dahi şaşırttığını, bu kararlılığın kalıcı barış için temkinli bir iyimserlik doğurduğunu aktardı.

Avrupa bütçesinde öncelik güvenlik olmalı

Brüksel’de yapılacak Avrupa Birliği (AB) bütçe müzakerelerine işaret eden Merz, 2028-2034 dönemini kapsayan harcama planlarında disiplinin elden bırakılmaması gerektiğini söyledi. Merz, AB bütçesinin sınırlandırılması ve kaynakların Avrupa’yı güçlendirecek temel alanlara aktarılması konusunda ısrarcı olduğunu belirterek, "Güvenlik ve rekabet edebilirlik konularına odaklanmalıyız" dedi.

"Artık her şeyi vergi gelirleriyle karşılayamayacağız"

İç politikadaki bütçe tartışmalarına da değinen Merz, bütçe hazırlık sürecinin kamuoyu önünde yoğun tartışmalarla geçtiğini ve "kesinlikle bir güzellik ödülünü hak etmediğini" itiraf etti. Mevcut bütçenin vatandaşların endişelerini dikkate aldığını ancak gelecek yılların tüm mali sorunlarına cevap vermediğini belirten Merz, köklü bir zihniyet değişimi çağrısında bulundu:

Tasarruf dönemi bitti: Almanya'nın uzun yıllar boyunca dış güvenlik harcamalarından tasarruf ederek başkalarına güvendiğini söyleyen Merz, yeni dış tehditlerin bu politikanın yanlışlığını gösterdiğini ve artık bu anlayıştan vazgeçtiklerini kaydetti.

Almanya'nın uzun yıllar boyunca dış güvenlik harcamalarından tasarruf ederek başkalarına güvendiğini söyleyen Merz, yeni dış tehditlerin bu politikanın yanlışlığını gösterdiğini ve artık bu anlayıştan vazgeçtiklerini kaydetti. Harcama alışkanlıkları değişecek: Alışılagelmiş bazı düşüncelerden vazgeçilmesi gerektiğini vurgulayan Başbakan, "Çok uzun zamandır ve fazlasıyla alıştığımız her şeyi artık vergi gelirleriyle karşılayamayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Merz, atılan yeni adımlarla birlikte Almanya'nın bugün kendini çok daha iyi savunabilecek bir noktaya geldiğini sözlerine ekledi.