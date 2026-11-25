Birleşik Kamu-İş’e göre gıda fiyatları kasım’da yüzde 2,6, yıllık yüzde 55,8 arttı. Beş yılda gıda sepeti 25 kat pahalanırken kamu çalışanlarının alım gücü yüzde 44,7 düştü.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMUAR’ın, Türkiye genelinde yaygın şubeleri bulunan zincir marketlerden derlediği fiyatlarla hazırladığı Kasım 2026 Gıda Fiyatları Endeksi’nin sonuçları açıklandı. Halkın en fazla tükettiği 64 temel gıda maddesinden oluşan sepet esas alınarak yapılan araştırmaya göre, gıda fiyatlarındaki artış eğilimi Kasım ayında da devam etti.

Araştırmada, aylık gıda fiyat artışının Eylül’de yüzde 2,7, Ekim’de yüzde 4,7 ve Kasım’da yüzde 2,6 olarak gerçekleştiği belirtildi. Gıda fiyatlarının Haziran 2020’den bu yana 78 aydır aralıksız yükseldiği kaydedildi.

EN FAZLA ARTIŞ BAKLİYAT VE SEBZEDE

Kasım ayında yağ dışındaki bütün gıda harcama gruplarında fiyatlar arttı. En yüksek artış bakliyat ve sebze fiyatlarında yaşandı. Araştırmaya göre, Kasım’da bakliyat fiyatları yüzde 13’ün üzerinde, sebze fiyatları yüzde 10,2, süt, süt ürünleri ve yumurta fiyatları yüzde 3,8, işlenmiş gıda fiyatları yüzde 3,8, meyve fiyatları yüzde 2,1, et ve balık fiyatları yüzde 1,6, ekmek, pirinç, un ve bulgur fiyatları ise yüzde 0,3 arttı. Margarin ve sıvı yağ fiyatlarında yüzde 7,8 oranında düşüş kaydedildi.

SEBZE FİYATLARI YÜZDE 172,7 ARTTI

Ocak-kasım döneminde gıda fiyatlarındaki toplam artış yüzde 51,9 olarak hesaplandı. Yılın 11 ayında sebze fiyatları yüzde 172,7, bakliyat fiyatları yüzde 68,8, meyve fiyatları yüzde 62,1 arttı. Aynı dönemde süt, süt ürünleri ve yumurta fiyatlarında yüzde 39,5, et ve balık fiyatlarında yüzde 38,8, ekmek, un, bulgur ve makarna fiyatlarında yüzde 36,5, diğer işlenmiş gıda fiyatlarında yüzde 29,7 ve yağ fiyatlarında yüzde 6,6 oranında artış yaşandı. Araştırmaya göre, ekim sonunda yüzde 53,8 olan yıllık gıda enflasyonu kasım sonunda yüzde 55,8’e yükseldi. Son bir yılda en yüksek fiyat artışı yüzde 189,2 ile sebzede gerçekleşti. Sebzeyi yüzde 86,4 ile bakliyat ve yüzde 82,9 ile meyve izledi.

“AÇLIK VE YOKSULLUK RİSKİ BÜYÜYOR”

Araştırmada, gıda fiyatlarındaki artışın özellikle gelirinin büyük bölümünü beslenme harcamalarına ayırmak zorunda olan kesimleri etkilediği belirtildi. Konfederasyonun araştırmasında, genel ekonomik sorunlar, tarım sektöründe yaşanan sıkıntılar ve üretim maliyetlerindeki artış nedeniyle açlık ve yoksulluk riskinin önümüzdeki aylarda büyümeye devam edeceği değerlendirmesine yer verildi. Araştırmaya göre, Aralık 2025-Kasım 2026 dönemindeki ortalama gıda fiyatları, bir önceki 12 aylık dönemin ortalamasına göre yüzde 55,7 arttı.

Ankara - Anka