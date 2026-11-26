ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’ya 622 milyon dolar tutarında F-16 uçaklarının bakım ve destek hizmetleri ile ilgili ekipman satışını onayladığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, söz konusu satın alma işleminin Belçika, Danimarka, Hollanda ve Norveç tarafından finanse edileceğini ve ABD fonlarının kullanılmayacağını belirtti. Dışişleri Bakanlığı, açıklamasında, "Ukrayna, bu satın alma için Belçika, Danimarka, Hollanda ve Norveç'ten sağlanan 'Ortak Ukrayna Çokuluslu Programı' fonunu kullanacak. Bu transferle ilgili herhangi bir ABD fonu kullanılmayacak." ifadesine yer verdi. Bakanlık, 622 milyon dolarlık paketin F-16 uçaklarının bakım ve destek hizmetlerinde kullanılan ekipmanları içerdiğini kaydetti. AA

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