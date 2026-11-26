Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Cenab-ı Hak dilediğine dilediği şekilde yardım etmeye kàdirdir ve Onu bu yardımdan alıkoyacak kimse yoktur. Hac Sûresi: 40 HADİS: Hz. Peygamber insanlar arasındaki bağların kuvvetlenmesi için hediye verilmesini emrederdi. Camiü’s-Sağir, No: 3173

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