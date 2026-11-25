Japonya'nın önde gelen çevrim içi menkul kıymetler şirketlerinden Rakuten Securities Inc., sistemlerine yapılan yetkisiz erişim sonucu yaklaşık 1,68 milyon müşterisinin varlık bilgilerinin sızdırıldığını açıkladı.

Japonya'nın en büyük çevrim içi aracı kurumlarından biri olan Rakuten Securities Inc. , bu ay başında yaşanan siber güvenlik ihlaline ilişkin güncel bulguları paylaştı. Kyodo ajansının aktardığı bilgilere göre, şirketin verilerine yetkisiz erişim sağlanmasıyla milyonlarca kullanıcıyı etkileyen geniş çaplı bir veri sızıntısı meydana geldi.

Sızdırılan verilerin kapsamı

Şirket tarafından yapılan resmi açıklamada, siber saldırının boyutuna ilişkin şu detaylar paylaşıldı:

Varlık bilgileri: Yaklaşık 1,68 milyon müşterinin hesaplarında bulunan varlıklara dair veriler üçüncü tarafların eline geçti.

Yaklaşık 1,68 milyon müşterinin hesaplarında bulunan varlıklara dair veriler üçüncü tarafların eline geçti. Kimlik ve iletişim kayıtları: Müşterilerin isim ve adres bilgilerini içeren yaklaşık 4,41 milyon kayıt ele geçirildi.

Müşterilerin isim ve adres bilgilerini içeren yaklaşık 4,41 milyon kayıt ele geçirildi. Gelir beyanları: Sızdırılan veriler arasında müşterilerin kendi beyanlarına dayalı yıllık gelir bilgilerini barındıran yaklaşık 14 bin kayıt da yer alıyor.

"Yetkisiz işlem tespit edilmedi"

Olayın ardından güvenlik incelemesi başlatan Rakuten Securities, kullanıcıların doğrudan maddi bir kayıp yaşayıp yaşamadığına dair de bilgi verdi. Şirket yetkilileri, sızdırılan verilere rağmen şu ana kadar müşteri hesaplarında herhangi bir yetkisiz işlem tespit edilmediğini vurguladı.