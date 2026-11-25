AYM, tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bireysel başvurusunu gündemine aldı.

AYM Genel Kurulu, 26 Kasım Perşembe günü İmamoğlu’nun tutuklanması ve tutukluluğunun devamına ilişkin hak ihlali iddialarını değerlendirecek. 610 gündür tutuklu bulunan İmamoğlu’nun avukatları, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğini savunuyor. Mahkemenin tutuklamanın hukuka aykırı olduğuna karar vermesi durumunda İmamoğlu’nun tahliyesi yeniden gündeme gelebilecek. Haber Merkezi

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