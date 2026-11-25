Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni eleştirerek, “Bunca yetkiye rağmen memleketin sorunları çözülemiyorsa bu sistem kime, neye hizmet ediyor? Devlet bir kişinin her şeyi bilmesine, her kararı vermesine, her sorunu tek başına çözmesine dayanarak yönetilemez” ifadelerini kullandı.

Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: “2018 yılında milletimize ne söylendi? Yetki tek elde toplanacak, kararlar hızlanacak, sorunlar çözülecek, devlet daha etkin yönetilecekti. Aradan geçen yıllarda gördük ki yetkiler arttıkça denetim zayıfladı, kurumlar etkisizleşti, hesap verebilirlik ortadan kalktı. Faizi düşürecektiniz, milletimizi yüksek faizle karşı karşıya bıraktınız. Enflasyonu bitirecektiniz, vatandaşımızın alım gücünü erittiniz. Ekonomiyi güçlendirecektiniz, üreticimizi, esnafımızı, sanayicimizi ayakta kalma mücadelesine mahkum ettiniz.” Ankara - Anka

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