İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açan 12. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2026’nın açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel helal ekonomisinin gıdadan finansa kadar dev adımlarla büyüdüğünü vurguladı. Bolat, Türkiye'nin İslam ülkeleriyle olan ticaret payını 2028 sonuna kadar yüzde 30'a çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) işbirliği, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) koordinasyonunda düzenlenen 12. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2026 , İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı.

Bu yıl "Küresel Ticaret, Ortak Değerler" mottosu ve "Sürdürülebilir Helal Ekonomi: İsrafın Azaltılması, Büyümenin Teşvik Edilmesi" temasıyla gerçekleştirilen organizasyonun açılış konuşmasını Ticaret Bakanı Ömer Bolat yaptı.

Küresel helal pazarı ve İslami finansta rekor büyüme

Küresel ekonomik yavaşlama ve korumacı eğilimlerin arttığı bir dönemde uluslararası işbirliğinin kritik önem taşıdığını belirten Bakan Bolat, helal ekosisteminin artık sadece gıdayla sınırlı kalmadığını ifade etti. Bolat, konunun kozmetik, ilaç, sağlık, turizm, lojistik ve finans gibi dev sektörlere yayıldığını belirterek şu çarpıcı verileri paylaştı:

2029 beklentisi: 2024 yılında yıllık yüzde 7 artışla 2,6 trilyon dolara ulaşan küresel helal tüketim hacminin, 2029 sonuna kadar 3,5 trilyon doları aşması öngörülüyor.

2024 yılında yıllık yüzde 7 artışla 2,6 trilyon dolara ulaşan küresel helal tüketim hacminin, 2029 sonuna kadar 3,5 trilyon doları aşması öngörülüyor. Gıda ve finans: Mevcut helal tüketim harcamalarının 1,5 trilyon dolarlık bölümünü gıda ürünleri oluştururken, İslami finans sektörünün büyüklüğü 6 trilyon dolara ulaştı.

İslam ülkeleriyle ticarette 2028 hedefi yüzde 30

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi 57 ülkenin toplam milli gelirinin 10 trilyon dolar civarında olduğunu hatırlatan Bolat, Türkiye'nin bu ülkelerle olan ticari ilişkilerindeki ivmeye dikkat çekti.

2002 yılında İİT ülkelerinin Türkiye’nin toplam dış ticaretindeki payının yüzde 11 olduğunu belirten Bolat, "Geçen yıl bu rakamı yüzde 26'ya yükselttik, bu yıl yüzde 27 seviyesindeyiz. 2028 sonuna kadar İİT üyesi ülkelerin toplam ticaretimizdeki payını yüzde 30'a çıkarmayı hedefliyoruz" dedi. Geçen yıl 136,5 milyar dolar olan yıllık ticaret hacminin, bu yılın ilk 10 ayında yüzde 10 artışla 122,8 milyar dolara ulaştığı bilgisini de paylaştı.

HAK güvencesiyle 3 bin helal sertifika

Ortak standartların oluşturulması ve belgelendirme süreçlerinin önemine değinen Bakan Bolat, 2017'de kurulan Helal Akreditasyon Kurumu'nun (HAK) faaliyetlerini aktardı:

Suriye'nin de katılımıyla SMIIC'teki üye ve gözlemci ülke sayısı 49'a yükseldi.

HAK, bugüne kadar yapılan 270 başvurudan 147 kuruluşa akreditasyon belgesi verme yetkisi tanıdı.

Yetkili kuruluşların düzenlediği 3 bin helal sertifika HAK güvencesi altında bulunuyor.

25 ülkeden 225 firma, 35 bin ziyaretçi beklentisi

Helal Expo'nun ticari görüşmeler açısından büyük bir fırsat sunduğunu vurgulayan Bolat, fuara 153'ü Türk, 72'si yabancı olmak üzere 25 ülkeden 225 firmanın katıldığını açıkladı. Geçen yıl 31 bin 800 kişinin ziyaret ettiği organizasyonda bu yıl en az 35 bin ziyaretçi bekleniyor.

Uluslararası işbirliği anlaşmaları imzalandı

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından fuar alanındaki stantları gezen Bakan Bolat'ın katılımıyla uluslararası anlaşmalara da imza atıldı. Etkinlik kapsamında; HAK ve SMIIC ile Vietnam'ın ilgili standart kurumları arasında, SMIIC ve Suudi Helal Merkezi ile Kırgız Cumhuriyeti arasında ve Katar Ticaret Odası ile Dünya Helal Zirvesi Konseyi arasında işbirliği protokolleri imzalandı.