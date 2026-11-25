Bangladeş'te haftalardır süren eylemlerin ardından hükümet kurulu, hazır giyim sektöründe işe giriş seviyesi aylık asgari ücretin 17 bin takaya (136 dolar) yükseltildiğini duyurdu.

Bangladeş’te tekstil işçilerinin artan hayat maliyetleri ve enflasyon gerekçesiyle başlattığı protestoların ardından beklenen ücret düzenlemesi geldi. Hükümet tarafından görevlendirilen kurul, işçi ve işveren temsilcileriyle gerçekleştirdiği yaklaşık 12 saatlik maraton müzakerelerin ardından yeni asgari ücret rakamını açıkladı. Asgari ücret 136 dolara çıktı Yapılan resmi açıklamaya göre, hazır giyim sektöründe giriş düzeyinde çalışan işçilerin aylık asgari ücreti 12 bin 500 takadan (100 dolar) yüzde 36'lık artışla 17 bin takaya (136 dolar) yükseltildi. İşçilerin talebi 30 bin takaydı Ülkede bir süredir iş bırakma ve sokak eylemleri düzenleyen tekstil işçileri, mevcut 12 bin 500 takalık maaşların geçim şartları karşısında yetersiz kaldığını belirterek aylık asgari ücretin 30 bin takaya (240 dolar) çıkarılmasını talep ediyordu. Açıklanan zam oranı, işçilerin beklentisinin altında kaldı. Ekonominin can damarı: Hazır giyim Yaklaşık 4 milyon kişiye istihdam sağlayan Bangladeş hazır giyim sektörü, ülke ekonomisi için kritik bir öneme sahip. Sektör, Bangladeş'in toplam ihracat gelirlerinin yüzde 80'inden fazlasını tek başına karşılarken, Gayri Safi Yurt İçi Hasılasının (GSYH) da yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor. Fotoğraf: @amnestysasia / twitter.com AA

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