YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, fon soruşturmasında tutuklanan eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın ev hapsi şartıyla tahliye edilmesine tepki göstererek, yargıda çifte standart uygulandığını savundu.

“Bugün adalet tatile çıktı” diyen Karabat, tutuksuz yargılanmanın esas olduğunu ancak bu hakkın herkese eşit tanınması gerektiğini vurguladı. Cezaevlerindeki hasta tutukluları hatırlatan Karabat, “Lekelenmeme hakkı hanımefendiye var, bakana var. Peki içeride kanser hastası olarak yatanlara, çocuğunu göremeyenlere bu sistem yok mu?” diye sordu. Kararı “Hızlı Salınma Sistemi” olarak nitelendiren Karabat, “Türkiye artık HGS’den sonra HSS’yi icat etti. Kimin için? Milleti ton ton soyanlar için” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka

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İktidar üzerindeki baskı artıyor

Türkiye’yi sarsan fon vurgununun ardından HGS üzerinden vatandaşlara çıkarılan yüksek tutarlı icra borçları uluslararası basının da gündemine girdi.

Bloomberg, yaklaşık 500 bin yatırımcının parasının mahsur kaldığı fon krizinin ardından HGS uygulamalarına yönelik tepkilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hükümeti üzerindeki siyasî baskıyı artırabileceğini yazdı.

Bloomberg, tüketici şikâyet platformu Şikayetvar’da HGS ile ilgili 4 bin 500’den fazla başvuru bulunduğunu da aktardı. Haberde, kullanıcılar tarafından yapılan bu şikâyetlerin bağımsız olarak doğrulanmadığı belirtildi.

Haber Merkezi