Filistinli ve Avrupalı 30 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu "İşgale Ortak Olmayın" koalisyonu, Avrupa finans sektörünün İsrail'in işgali ve Gazze'deki operasyonlarıyla bağlantılı şirketlere sağladığı devasa mali desteği raporladı. İncelemeye göre, 1.096 Avrupalı finans kuruluşunun 91 şirkete aktardığı kaynak 2 trilyon 106 milyar dolara ulaştı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin yanı sıra İngiltere ve Norveç’te faaliyet gösteren bankalar, varlık yönetim şirketleri, sigorta kuruluşları ve emeklilik fonları mercek altına alındı. Yayınlanan rapor, uluslararası hukuk ve insan hakları ihlalleriyle ilişkilendirilen şirketlere yönelik finansal desteğin boyutlarını gözler önüne serdi. 2,1 trilyon dolarlık kaynağın dağılımı Raporda paylaşılan verilere göre, söz konusu dev bütçe doğrudan yatırımlar ve kredi garantilerinden oluşuyor: Hisse senedi ve tahvil yatırımları: 1 trilyon 745 milyar dolar

1 trilyon 745 milyar dolar Kredi ve ihraç garantileri (Son 2 yıl): 361 milyar dolar Zirvede hangi banka ve fonlar var? Araştırma, Avrupa’nın en büyük bankalarının ve fonlarının ilgili şirketlere kaynak aktarmayı sürdürdüğünü ortaya koydu. En büyük kurumsal yatırımcı: Norveç Varlık Fonu: 222,3 milyar dolarlık hisse ve tahvil portföyü ile listede ilk sırada yer aldı. En fazla finansman sağlayan bankalar: Banka Ülke Sağlanan Finansman Tutarı Deutsche Bank Almanya 57,2 milyar dolar HSBC İngiltere 46,3 milyar dolar BNP Paribas Fransa 44,5 milyar dolar Barclays İngiltere 39,3 milyar dolar Société Générale Fransa 29,2 milyar dolar Savunmadan teknolojiye geniş tedarik zinciri Rapor, sağlanan mali kaynakların yalnızca geleneksel silah üreticilerine değil, sahadaki operasyonları destekleyen ağır sanayi ve teknoloji devlerine de aktarıldığına dikkat çekiyor: Yıkım ve yerleşim ekipmanları: İsrail ordusuna zırhlı buldozer ve ekskavatör sağlayan ABD merkezli Caterpillar 'ın iş makinelerinin; Filistinlilerin evlerinin yıkılmasında ve yasa dışı yerleşimlerin inşasında kullanıldığı vurgulandı. Barclays, Société Générale, BNP Paribas ve HSBC'nin bu şirkete sağladığı finansmanı artırdığı kaydedildi.

İsrail ordusuna zırhlı buldozer ve ekskavatör sağlayan ABD merkezli Caterpillar 'ın iş makinelerinin; Filistinlilerin evlerinin yıkılmasında ve yasa dışı yerleşimlerin inşasında kullanıldığı vurgulandı. Barclays, Société Générale, BNP Paribas ve HSBC'nin bu şirkete sağladığı finansmanı artırdığı kaydedildi. Savunma sanayii: İsrail ordusuna silah ve askeri teçhizat tedarik eden Lockheed Martin, Leonardo, BAE Systems, Boeing ve Thyssenkrupp gibi devler raporda yer aldı.

İsrail ordusuna silah ve askeri teçhizat tedarik eden Lockheed Martin, Leonardo, BAE Systems, Boeing ve Thyssenkrupp gibi devler raporda yer aldı. Teknoloji ve yapay zeka: En fazla kredi sağlanan ilk 20 şirket arasında Amazon, Alphabet (Google) ve Microsoft da bulunuyor. Raporda, bu şirketlerin sunduğu bulut bilişim, yapay zeka ve veri işleme altyapılarının; kitlesel gözetim faaliyetleri ve bombalanacak hedeflerin belirlenmesi süreçlerinde kullanıldığı değerlendirmesine yer verildi. Koalisyon, raporun sonunda uluslararası hukuk ihlallerindeki rollerini sonlandırmayan şirketlerle tüm finansal ilişkilerin derhal kesilmesi çağrısında bulundu. AA

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