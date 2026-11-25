Gazeteci-Sosyolog Kenan Alpay, Fatma Betül Sayan Kaya’nın tahliyesine ilişkin değerlendirmesinde tutuksuz yargılama ve sağlık sebebiyle tahliye uygulamalarında eşitlik çağrısı yaptı. Alpay, “Fatma Hanım için uygun görülen sağlık sebebiyle tahliye, diğer bütün mahkûmlar için de geçerli olmalıdır” dedi.

Tutuksuz yargılamanın esas olması gerektiğini belirten Alpay, bu ilkenin yalnızca bazı kişiler için uygulanmasının çifte standart oluşturacağını söyledi. Alpay, “Tutuksuz yargılamayı sadece ayrıcalıklı görülen birileri için esas kabul edersek, diğerleri için tutuklu yargılamayı esas alırsak bu çelişkiyi kamuoyuna izah etmek mümkün olmayacaktır” ifadelerini kullandı. Cezaevinde hastalığı sebebiyle ağır sağlık problemleri yaşayan ve tahliye edilmeyen kişilerin bulunduğunu söyleyen Alpay, “Ayağı kesilen, kendine bakma imkânı olmayan insanların tahliye edilmediğini ve cezaevinde öldüğünü biliyorum. Astım hastası olup ilaçlarını alamadığı için cezaevinde can veren insanlar oldu” dedi. İstanbul - Mehtap Y. Yükselten

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