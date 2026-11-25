ABD’li vekil Joaquın Castro, Batı Şeria’daki durumun “korkunç” olduğunu belirterek İsrailli yerleşimcileri Filistinlileri topraklarından sürmek için şiddet ve terörizm uygulamakla suçladı.

ABD’li Demokrat Kongre üyesi Joaquin Castro, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, işgal altındaki Batı Şeria’daki duruma ilişkin bir açıklama yaptı. Joaquin Castro açıklamasında, “Batı Şeria’da olanlar korkunç. Yerleşimciler, Batı Şeria’daki Filistinlilerin topraklarını ve evlerini ellerinden almak için şiddet ve terörizm uyguluyor” ifadesini kullandı.

Castro, Batı Şeria ve Gazze’deki yerleşim faaliyetlerinden dolayı İsrailli yerleşimcileri ve şirketleri mali olarak sorumlu tutmayı amaçlayan ve kendisinin de desteklediği “Yerleşimleri Durdurma Yasa Tasarısının” Temsilciler Meclisi’nde 80 üyenin desteğini aldığını belirtti.

İsrail yerleşimlerine yaptırım çağrısı

“Şu anda 80 destekçimiz var. Şiddete son vermeye ve barış için çalışmaya kararlı olan, sayısı giderek artan Kongre üyelerine teşekkür ederim” değerlendirmesini yapan ABD’li meclis üyesi, söz konusu yasa tasarısının geçmesini umduğunu belirtti. Yasa tasarısı, yaptırımların uygulanması ve bu yerleşim yerlerinde üretilen malların ithalatının yasaklanması yoluyla, Batı Şeria ve Gazze’deki yeni yerleşim yerlerinin inşasını veya mevcut İsrail yerleşim yerlerinin genişletilmesini durdurmayı amaçlıyor.

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İsrail, Gazze’yi zehirli atık alanına çevirdi

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, İsrail’in saldırılarında kullanılan mühimmat, roket yakıtları ve yıkılan binalardan kaynaklanan kirliliğin Gazze’de suyu içilemez, toprağı ise insan sağlığını tehdit eder hâle getirdiğini açıkladı. Kuruluşun yayımladığı rapora göre, Gazze’nin yüzde 99’unda en az bir kirletici madde doğaya karışırken, su altyapısının yüzde 85’i yok oldu.

Kuyularda tesbit edilen dışkı kaynaklı bakteri oranı ise 2021’e göre 10 kat arttı. Raporda, patlayıcı kalıntıları, ağır metaller, asbest ve kimyasal atıkların suyu, toprağı ve havayı kirlettiği, çevresel yıkımın insan sağlığını nesiller boyunca tehdit edebileceği vurgulandı. Gazze’nin yaşanabilirliğinin ciddi biçimde zarar gördüğüne dikkat çeken Oxfam, saldırıların durdurulması, çevresel incelemelere izin verilmesi, İsrail’e silah satışlarının sonlandırılması ve yol açılan yıkım için tazminat ödenmesi çağrısında bulundu.

Londra - aa

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BM: Eylemsizliğin bahanesi yok

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Amina Mohammed, Gazze’de uluslararası hukukun ayrım gözetmeden tutarlı şekilde uygulanması çağrısında bulunarak, “Eylemsizliğin bahanesi yok ve cezasızlığın yeri yok” ifadesini kullandı.

BM’den yapılan açıklamada Mohammed’in, Filistin Halkıyla Dayanışma Uluslararası Günü dolayısıyla düzenlenen programda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres adına yaptığı konuşmaya yer verildi. Mohammed, Filistin halkının onur, adalet ve kendi kaderini tayin etme hakkı olduğunu vurgulayarak, “Dayanışmanın anlamının, acı çekmeye tanık olmaktan fazlası olduğunu biliyoruz. (Dayanışma) Buna son vermek anlamına geliyor” dedi.

Ankara - aa